Галузин: Украина перешла от угроз Белоруссии к инициированию терактов

«Целенаправленным убийством мирных граждан, целенаправленным нападением на абсолютно мирный объект, на автобус, который перевозил детей для участия в спортивных соревнованиях, киевский режим показал, что он от, так сказать, вербальных угроз в адрес Белоруссии, которые его главарь Зеленский озвучивал в последнее время, перешел к практическим действиям», — сказал замминистра иностранных дел в интервью RTVI.