Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слова Путина об СВО вызвали сенсацию на Западе

Меркурис: Путин прав, говоря, что Россия близка к победе в СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прав, говоря, что Россия близка к победе в специальной военной операции, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в войне, чем многие вообще осознают», — сказал он.

По словам эксперта, Украина в шаге от полного поражения и скоро утратит способность оказывать организованное сопротивление, несмотря на пустые слова западных лидеров, пытающихся доказать обратное.

«Все заявления о том, что Россия якобы выдохлась и нужно продолжать оказывать давление, в конце концов приведут к противоположному эффекту. Все это приведет к величайшему поражению Запада», — резюмировал Меркурис.

В воскресенье Путин в ходе пленарного заседания Первого съезда «Единой России» заявил, что враги пытаются победить Россию на поле боя, оказывая беспрецедентное давление, но им это не удается. Он также сообщил, что в руках ВС России находятся 96 процентов Константиновки.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше