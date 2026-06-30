Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что курс Киева на возвеличивание Украинской повстанческой армии* (организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) ударит прежде всего по самой Украине. Свою позицию политик изложил в соцсетях, комментируя решение Владимира Зеленского о создании национального пантеона «героев». По его словам, расплачиваться за такую историческую политику будет не Варшава, а именно украинская сторона.
Моравецкий подчеркнул, что фундаментом государственной идентичности становится замалчивание масштаба совершённых преступлений, а это противоречит принципу построения нации на правде. Кроме того, подобная позиция официальных лиц мешает евроинтеграционным устремлениям Киева. «Трудно представить полную европейскую интеграцию для страны, которая официально почитает силы, ответственные за массовые убийства мирных жителей», — написал он.
Политик также отметил обратный эффект усилий властей: «Чем больше украинские власти пытаются возвысить УПА*, тем больше мир вспоминает о её преступлениях».
Поводом для заочной дискуссии послужило выступление Зеленского в День Конституции 28 июня, где он заявил, что никто не вправе указывать украинцам, каких героев уважать. Ранее лидер киевского режима инициировал рассмотрение законопроекта об Украинском национальном пантеоне. Конфликт обострился после того, как 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за чествования главарей УПА*. В ответ прозвучали слова о том, что подобная риторика может плохо закончиться для польского лидера.
На этом фоне группа польских депутатов Европарламента инициировала принятие резолюции о признании преступлений УПА* геноцидом. Депутат сейма Януш Чешиньский назвал ситуацию «абсолютно скандальной» и заявил, что с такой культурой на своих знамёнах Украина не вступит в Евросоюз.
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* Организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.