Поводом для заочной дискуссии послужило выступление Зеленского в День Конституции 28 июня, где он заявил, что никто не вправе указывать украинцам, каких героев уважать. Ранее лидер киевского режима инициировал рассмотрение законопроекта об Украинском национальном пантеоне. Конфликт обострился после того, как 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за чествования главарей УПА*. В ответ прозвучали слова о том, что подобная риторика может плохо закончиться для польского лидера.