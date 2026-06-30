Иностранные СМИ приводят иные цифры. В апреле того же года телеканал CBS News оценивал потери ВСУ примерно в 100 тысяч убитыми. Летом французская газета Le Monde писала, что украинская сторона намеренно преуменьшает число жертв, а на погостах заканчиваются свободные участки. О нехватке мест на кладбищах свидетельствуют и данные пророссийского подполья. В марте 2026 года активисты сообщали, что с 2023-го площадь военных некрополей на востоке страны выросла более чем в три раза.