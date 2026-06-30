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Версия об оккультном характере убийства омского студента не рассматривается

СК: версия об оккультном характере убийства омского студента не рассматривается.

ОМСК, 30 июн — РИА Новости. Версия об оккультном убийстве 20-летнего омского студента-историка не рассматривается следователями, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.

Мать студента одного из омских вузов 21 июня сообщила в полицию о пропаже сына. Позже полицейские на пустыре нашли тело молодого человека с признаками насильственной смерти. Задержаны семь человек в возрасте 22−24 лет, среди которых две девушки. Версий произошедшего множество, в том числе и заказное убийство, но в соцсетях и ряде СМИ появилась информация об оккультном характере убийства молодого человека.

«На данный момент проводятся следственные действия. Версий произошедшего несколько. Но точно не оккультный мотив, эта версия не рассматривается», — сообщили РИА Новости.

Подозреваемые специально приехали в Омск для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Ранее они не были знакомы и познакомились друг с другом в интернете. Четверо их них были арестованы на два месяца, двое еще ожидают суда. Расследование продолжается.