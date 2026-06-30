Разгром окружённой группировки ВСУ назвали ключом к битве за Славянск

По оценке издания, бои за Рубцы могут оказаться менее продолжительными, чем сражения за Купянск-Узловой. Одной из причин называется отсутствие в селе многоэтажной жилой застройки и крупных промышленных объектов, которые обычно используются для создания устойчивых оборонительных рубежей. Кроме того, возможности украинской стороны по переброске резервов, как отмечается, сейчас существенно ниже.