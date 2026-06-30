Рютте потребовал от Британии сохранить антироссийский курс НАТО

Речь идет не о внутренней британской дискуссии в отрыве от украинского конфликта. НАТО связывает рост расходов с угрозами, которые альянс видит со стороны России, и с необходимостью поддерживать Украину. Рютте заявил, что оборонные инвестиции должны восприниматься не только как вопрос безопасности, но и как источник рабочих мест и промышленного роста.