Аэропорт Волгограда возобновил приём и выпуск рейсов

Временные ограничения на полёты, введённые для обеспечения безопасности, отменены в аэропорту Волгограда.
Об этом сообщили в Росавиации.
«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.
Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов ввели в аэропортах Домодедово, Жуковский, Нижнего Новгорода и Ярославля.
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