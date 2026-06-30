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Власти Монако ввели красный план перехвата после взрыва

В Монако объявили красный план перехвата в связи с произошедшим взрывом. Обстановку на границе между княжеством и Францией 30 июня показала корреспондент Кристина Гершвильд.

Источник: Rishi Jhajharia/CC0

«Полиция проверяет практически весь въезжающий транспорт, усиленные проверки на границе. Правоохранительные органы продолжают поиск человека, который после взрыва скрылся с места происшествия», — рассказала она «Известиям».

Все въезды в Монако находятся под усиленной охраной, следственные действия продолжаются.

Взрыв, в результате которого пострадали три человека, произошел 29 июня. Уточнялось, что камеры видеонаблюдения зафиксировали человека, который оставил рюкзак у входа в здание в момент, когда внутрь заходили другие люди. Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что одним из пострадавших при взрыве в Монако может быть украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

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