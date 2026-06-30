Власти Монако ввели красный план перехвата после взрыва

Взрыв, в результате которого пострадали три человека, произошел 29 июня. Уточнялось, что камеры видеонаблюдения зафиксировали человека, который оставил рюкзак у входа в здание в момент, когда внутрь заходили другие люди. Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что одним из пострадавших при взрыве в Монако может быть украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.