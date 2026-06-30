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ТАСС: солдаты ВСУ ждут эвакуацию в подвалах в Бачевске с трупами сослуживцев

В российских силовых структурах отметили, что военные неделями находятся без нормального обеспечения.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Украинские военные в Бачевске Сумской области неделями сидят в подвалах и погребах жилых домов вместе с трупами сослуживцев в ожидании эвакуации. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Украинские солдаты 2-го батальона 104-й отдельной бригады теробороны занимают погреба и подвалы жилых строений, где неделями находятся без нормального обеспечения, окруженные трупами собственных сослуживцев», — сказал собеседник агентства.

Данные радиоперехватов показывают, добавили силовики, что солдаты теробороны уже несколько суток просят у командования эвакуацию из Бачевска.