ТАСС: солдаты ВСУ ждут эвакуацию в подвалах в Бачевске с трупами сослуживцев

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Украинские военные в Бачевске Сумской области неделями сидят в подвалах и погребах жилых домов вместе с трупами сослуживцев в ожидании эвакуации. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.