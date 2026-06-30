Макрон шокировал на встрече с султаном: вид главы Франции возмутил Оман

Это уже не первый инцидент подобного рода. Ранее, в январе 2026 года, Макрон уже появлялся в тёмных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где произносил речь перед мировой элитой. Тогда он объяснил своё решение лопнувшим сосудом в глазу — медицинской проблемой, которая требовала защиты от яркого света. В этот раз в окружении Макрона заявили, что это «снова проблема с глазом». Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, в свою очередь, предположил, что президент носит очки из‑за пощёчины от своей жены Брижит.