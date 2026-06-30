Макрон шокировал на встрече с султаном: вид главы Франции возмутил Оман

Президент Франции вновь оказался в центре скандала из‑за пренебрежения дипломатическим этикетом. Эммануэль Макрон появился на официальной встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком в Париже в тёмных зеркальных очках, полностью скрыв глаза от собеседника. Эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева в эксклюзивном комментарии для aif.ru назвала этот жест «странным» и «нелогичным», напомнив о строгих правилах, которые запрещают носить солнечные аксессуары в помещении. Что стоит за этим нарушением — медицинская проблема или демонстративный вызов?
«Зеркало души» закрыто: зачем Макрону очки на переговорах с султаном.
Макрон привык удивлять публику, но его последний выход в свет вызвал недоумение не только у журналистов, но и у дипломатических экспертов по всему миру. Глава Пятой республики принял участие в официальной встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком, которая проходила в Париже, в зеркальных авиаторах. При этом мероприятие состоялось в помещении, что категорически противоречит нормам делового протокола.
Это уже не первый инцидент подобного рода. Ранее, в январе 2026 года, Макрон уже появлялся в тёмных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где произносил речь перед мировой элитой. Тогда он объяснил своё решение лопнувшим сосудом в глазу — медицинской проблемой, которая требовала защиты от яркого света. В этот раз в окружении Макрона заявили, что это «снова проблема с глазом». Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, в свою очередь, предположил, что президент носит очки из‑за пощёчины от своей жены Брижит.
«Очки исключены в помещении»: что говорит эксперт по протоколу.
Эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачёва в эксклюзивном комментарии aif.ru подвергла резкой критике выбор французского лидера. Она отметила, что существуют чёткие правила, регламентирующие внешний вид участников переговоров высокого уровня.
«Есть очень чёткие правила: общаясь с любым человеком, солнечные очки мы должны снимать, потому что всё‑таки глаза — зеркало души. Когда другой человек не получает зрительный контакт, он не может считать реакцию оппонента и невольно начинает воспринимать это как какую‑то угрозу. В деловом этикете солнечные очки не приняты, особенно на встречах, когда предполагается, что нужно будет общаться с человеком, глядя глаза в глаза», — сказала Богачёва.
По словам эксперта, ситуация, когда первое лицо государства выходит в тёмных очках, допустима лишь в строго определённых случаях. Например, на государственном параде на открытой площади или во время неформальной прогулки. Однако при встрече с представителем другого государства такой жест является грубым нарушением.
«Ситуация, когда первое лицо страны выходит в тёмных очках, возможна, если речь идёт, например, о государственном параде на открытой площади. Если мы можем встретить фото наших политиков в тёмных очках, то, скорее всего, это будет какая‑то неформальная встреча на улице, но не при встрече с представителем другого государства. В ситуации с Макроном очки даже зеркальные, то есть глаза полностью скрыты, — это довольно странный выбор», — объяснила Богачёва.
«Строгие правила Омана»: восточный султанат не прощает ошибок.
Особое возмущение у дипломатов вызвал тот факт, что собеседником Макрона был султан Омана — государства с многовековыми традициями и строгими правилами этикета. Оман придаёт огромное значение визуальным сигналам, уважению и соблюдению протокольных норм. Появление французского президента в очках, скрывающих глаза, могло быть воспринято оманской стороной как неуважение или даже скрытая угроза.
"Оман — это не такая уж простая страна, не самый демократичный султанат, государство с довольно строгими правилами. И появление Макрона на встрече с султаном в тёмных очках — это довольно странное решение. Скорее всего, это будет.
воспринято неоднозначно и со стороны гостей", — подчеркнула Богачёва.
Медицина или демарш: что скрывается за авиаторами Макрона.
Эксперт Богачёва предположила, что у французского лидера могли быть медицинские показания для ношения очков. Однако, по её мнению, даже в этом случае у главы государства есть все ресурсы, чтобы избежать подобных проколов.
«Может быть, у него какая‑то медицинская проблема с глазами, конъюнктивит, но, строго говоря, ношение тёмных очков на встрече с представителем другой страны — это довольно странный выбор. Руководителям такого уровня доступно медицинское обслуживание: если есть какие‑то визуальные проблемы с глазами, у них есть медицинский персонал, который может эту проблему решить. Также могли дать рекомендации фотографам делать снимки с определённого ракурса, без крупных планов. То есть тёмные очки у Макрона — это довольно странный жест, который сложно логически объяснить», — сказала Богачёва.
Напомним, что инцидент в Давосе вызвал не меньше вопросов. Тогда Макрон появился на сцене в тёмных очках во время выступления на Всемирном экономическом форуме, объяснив это лопнувшим сосудом. Однако многие эксперты сочли это объяснение натянутым, указывая на то, что в закрытых павильонах форума освещение было щадящим, а проблема могла быть решена с помощью медицинских капель или менее заметных тонированных линз.
Реакция мирового сообщества: насмешки, критика и дипломатическое молчание.
Реакция султана Омана на выходку Макрона осталась за кадром. Официальные фотографии с встречи не дают ответа на вопрос, как именно воспринял глава восточного государства странный вид своего собеседника. Однако дипломатические источники отмечают, что оманская делегация сохраняла невозмутимость, хотя в кулуарных беседах удивление всё же прозвучало.