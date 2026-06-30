Командир Кобальт: «Север» уничтожил тяжелые дроны Vampire ВСУ

По словам Кобальта, дневная работа в условиях хорошей видимости одновременно упрощает поиск и требует особой бдительности, так как в это время противник тоже активен. «Мы засекли группу тяжелых дронов Vampire, которые ВСУ пытались поднять для удара по нашим позициям. Эти машины серьезные — несут мощные боеприпасы и могут доставить много проблем. Мгновенно передали координаты и направление движения нашим перехватчикам, те оперативно подняли дежурные дроны, перехватили обе цели на подлете и поразили их прямым попаданием», — добавил Кобальт.