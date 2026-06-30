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Командир Кобальт: «Север» уничтожил тяжелые дроны Vampire ВСУ

По словам военнослужащего, дневная работа в условиях хорошей видимости одновременно упрощает поиск и требует особой бдительности.

КУРСК, 30 июня. /ТАСС/. Разведчики-операторы беспилотных систем (БПС) 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» во взаимодействии с операторами дронов-перехватчиков уничтожили тяжелые дроны Vampire ВСУ на сумском направлении. Об этом ТАСС сообщил командир разведывательного расчета с позывным Кобальт.

«Разведчиками-операторами БПС 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” на сумском направлении специальной военной операции в дневное время в ходе воздушного патрулирования обнаружены тяжелые ударные дроны типа Vampire ВСУ. Благодаря оперативному целеуказанию разведчиков, в работу вступили расчеты дронов-перехватчиков, которые поразили вражеские аппараты, не допустив их подлета к позициям российских войск», — рассказал он.

По словам Кобальта, дневная работа в условиях хорошей видимости одновременно упрощает поиск и требует особой бдительности, так как в это время противник тоже активен. «Мы засекли группу тяжелых дронов Vampire, которые ВСУ пытались поднять для удара по нашим позициям. Эти машины серьезные — несут мощные боеприпасы и могут доставить много проблем. Мгновенно передали координаты и направление движения нашим перехватчикам, те оперативно подняли дежурные дроны, перехватили обе цели на подлете и поразили их прямым попаданием», — добавил Кобальт.

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