Три кладбища в Черновцах заполнены свежими воинскими захоронениями, заявил пленный военнослужащий 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ Франц Юрашик, видео с его показаниями имеется в распоряжении ТАСС.
По словам военнопленного, центральное кладбище уже полностью занято, а поблизости оборудуют новые.
Юрашик также подчеркнул, что всю ответственность за гибель украинских военнослужащих несёт глава киевского режима Владимир Зеленский.
«На его совести эти кладбища, практически все. Потому что можно было давно сесть за стол переговоров, а не продолжать играть артиста», — добавил пленный.
Ранее хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ, ТЦК, украинских медорганизаций и моргов и узнали, что Украина потеряла за четыре года в СВО 2,4 млн солдат.