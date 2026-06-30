Власти Зеленогорска отказали депутату от КПРФ в пропуске в город

В нестандартном формате 29 июля состоялась встреча депутата Законодательного Собрания Красноярского края Максима Золотухина с жителями Зеленогорска. Как сообщает пресс-служба регионального крайкома КПРФ, городские власти просто не пустили парламентария в город, отказав ему в оформлении пропуска для посещения ЗАТО.
Административные барьеры и периметр из колючей проволоки не помешали депутату в проведении выездного приема. Жители приехали к КПП на общественном транспорте и на личных автомобилях. Также на встрече были представители Бородино, Заозерного, Ирбея и Урала. Всего собралось около 50 человек.
«Я обязан регулярно вести личный прием, и все 5 лет добросовестно выполняю эту работу — не где-то в кабинете, а там, где это удобно людям. Такие провокации бьют не по нам, а по жителям ЗАТО, которым свои же власти мешают встретиться с депутатом. Но у людей накипело, они устали от безразличия чиновников, поэтому готовы ехать даже за КПП, если видят реальную возможность получить помощь», — заявляет Максим Золотухин. Он так же отметил, что дважды обращался в местные органы власти с просьбой оформить пропуск для встречи с жителями, но получал отказ.
Первый секретарь Комитета КРО ПП КПРФ, депутат Законодательного Собрания края Елена Родикова заявила, что инцидент не останется без внимания партии, которая будет добиваться правовой оценки происходящего. Очевидно, коммунисты рассматривают инцидент не как техническое недоразумение, а как полноценный политический сюжет, в котором подобные запреты работают на имидж КПРФ. В крайкоме подчеркивают: воспрепятствование деятельности краевого депутата является прямым нарушением статьи 10.2 Закона Красноярского «Об административных правонарушениях».
Стоит отметить, что конфликт особенно показателен на фоне результатов предыдущих выборов. Города Росатома традиционно входят в «красный пояс». В 2021 году «Единая Россия» получила в Зеленогорске 29% голосов при среднем результате по Красноярскому краю 34,6%. В Железногорске ее результат составил и вовсе 26,5%.