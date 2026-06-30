Власти Зеленогорска отказали депутату от КПРФ в пропуске в город

«Я обязан регулярно вести личный прием, и все 5 лет добросовестно выполняю эту работу — не где-то в кабинете, а там, где это удобно людям. Такие провокации бьют не по нам, а по жителям ЗАТО, которым свои же власти мешают встретиться с депутатом. Но у людей накипело, они устали от безразличия чиновников, поэтому готовы ехать даже за КПП, если видят реальную возможность получить помощь», — заявляет Максим Золотухин. Он так же отметил, что дважды обращался в местные органы власти с просьбой оформить пропуск для встречи с жителями, но получал отказ.