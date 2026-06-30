IrkutskMedia, 30 июня. Дума Шелеховского района объявила о самороспуске. Решение было принято во время внеочередного заседания. Как сообщили в администрации района, это связано с преобразованием в Шелеховский округ.
Напомним, что законопроект об одноуровневой системе самоуправления депутаты приняли в первом чтении на 29-й сессии Законодательного собрания Иркутской области в ноябре 2025 года. В границах действующих муниципальных районов предусмотрено создание еще 20 муниципальных округов. Согласно новому нормативному акту, в регионе будут образованы десять городских и 32 муниципальных округа.