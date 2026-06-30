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Депутат Рады предрёк Украине катастрофу из-за отключений электроэнергии

Введение почасовых отключений электроэнергии на Украине грозит обернуться катастрофой для её энергетики и бизнеса, заявил депутат Верховной рады, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Введение почасовых отключений электроэнергии на Украине грозит обернуться катастрофой для её энергетики и бизнеса, заявил депутат Верховной рады, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

По его словам, ограничения подачи электричества запустят цепную реакцию в экономике.

«Мы увидим сразу рост цен на услуги, на товары и так далее. На заправки, электромобили. И наверняка оно дальше пойдёт, как цепная реакция», — сказал он.

Ситуацию, как добавил парламентарий, усложняют коррупционные схемы сбора тарифного плана.

Ранее в Минэнерго Украины сообщили, что самая сложная ситуация с электроснабжением на Украине сохраняется в Сумской области, где после повреждения энергообъектов без света остаются больше всего потребителей.