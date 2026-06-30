Китай поставил под усиленный экспортный контроль еще 20 японских организаций

Решение мотивировано защитой национальной безопасности и интересов, а также выполнением международных обязательств, таких как нераспространение товаров двойного назначения. Министерство отмечает, что Япония, «не раскаявшись, следовала все дальше и дальше по ошибочному пути, ускорив свой неомилитаризм и ремилитаризацию, развернув наступательные вооружения и запустив наступательные ракеты за пределы своих границ».