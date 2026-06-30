В КНР заявили о особом сигнале России и Китая для Японии

По оценке Baijiahao, подобные совместные действия обычно воспринимаются как предупреждение в адрес Японии, Южной Кореи и США. Однако в этот раз, считают авторы публикации, Москва и Пекин сделали акцент не на демонстрации силы, а на сдержанности. Издание обращает внимание, что российское военное ведомство отдельно заявило: полет не был направлен против третьих государств.