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Евросоюз обсуждает полный запрет на выдачу туристических виз россиянам

Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на туристические визы для граждан России.

Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на туристические визы для граждан России.

Об этом заявил «Известиям» европейский источник.

По его словам, предложения обсуждаются в координации со странами — членами Евросоюза. Инициативу ранее выдвинула фракция немецкого блока ХДС/ХСС в Европейском парламенте.

Евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер пояснил газете, что целью визовых ограничений выступает дестабилизация российского общества перед выборами в Госдуму.

«Возможно, с предстоящими выборами мы увидим ещё больше подобных попыток, направленных на сеяние раздора и недовольства в российском обществе», — подчеркнул политик.

При этом он отметил, что такие меры в первую очередь нанесут ущерб западноевропейской экономике и, скорее всего, не достигнут своей цели.

Ранее визовый центр Испании в Москве BLS International увеличил срок обработки запросов на шенгенские визы до 45 дней в связи с увеличением числа заявлений.

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