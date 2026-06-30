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Марочко: ВС РФ серьезно закрепились северо-западнее Красного Лимана

Военный эксперт подчеркнул, что российские силы зачистили этот район от противника.

ЛУГАНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российские военные серьезно закрепились северо-западнее Красного Лимана (украинское название — Лиман) в ДНР и зачистили этот район от Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Северо-западнее от Красного Лимана мы уже серьезно закрепились и зачистили данный район», — сказал он.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что российские бойцы, продвигаясь в Красном Лимане, вытеснили из города основные силы украинской армии. По его словам, уже можно говорить о том, что украинские войска потерпели поражение в Красном Лимане.