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Мирошник назвал удар по «Самбекским высотам» очередным циничным терактом ВСУ

Посол по особым поручениям МИД России указал, что в момент атаки на территории комплекса находились сотни посетителей с детьми.

ЛУГАНСК, 30 июня. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал удар Вооруженных сил Украины по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области очередным циничным терактом украинских боевиков.

«Украинские боевики совершили очередной циничный террористический акт в Ростовской области, атаковав с помощью БПЛА музейный комплекс “Самбекские высоты”. Удар был нанесен в момент, когда там проходил патриотический фестиваль “Крылья славы” и на территории находились сотни посетителей с детьми», — сказал он.

27 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за воздушной атаки ВСУ зафиксировано попадание БПЛА на территории мемориального музейного комплекса «Самбекские высоты». 12 человек пострадали, из них 10 госпитализированы. В больницах остаются двое, в том числе семилетняя девочка.

29 июня Слюсарь рассказал, что ремонт внутренних помещений и здания комплекса может завершиться до 1 ноября, создана специальная комиссия, которая оценила масштаб работ, готовится необходимая документация.

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