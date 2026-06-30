Мирошник назвал удар по «Самбекским высотам» очередным циничным терактом ВСУ

«Украинские боевики совершили очередной циничный террористический акт в Ростовской области, атаковав с помощью БПЛА музейный комплекс “Самбекские высоты”. Удар был нанесен в момент, когда там проходил патриотический фестиваль “Крылья славы” и на территории находились сотни посетителей с детьми», — сказал он.