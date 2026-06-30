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Артиллерия «Севера» за ночь уничтожила девять пунктов БПЛА и более 60 солдат ВСУ

Также были поражены восемь автомобилей высокой проходимости противника, заявили в группировке войск.

КУРСК, 30 июня. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили 9 пунктов управления БПЛА и более 60 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях за минувшую ночь. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск.

«Артиллерийские расчеты группировки войск “Север” за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожен 120-мм миномет, 9 пунктов управления БПЛА, 61 военнослужащий ВСУ, склад с боеприпасами и 8 автомобилей высокой проходимости ВСУ», — рассказали там.

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