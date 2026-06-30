Мирошник: за неделю от ударов ВСУ погибли 42 жителя РФ

ЛУГАНСК, 30 июня. /ТАСС/. Более 40 жителей российских регионов, в том числе 2 детей, погибли от ударов Вооруженных сил Украины, 285 человек получили ранения. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 327 мирных жителей: ранены 285 человек, в том числе 9 несовершеннолетних, погибли 42 человека, в том числе 2 несовершеннолетних. Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской, Воронежской областях, ДНР, Запорожском и Херсонском регионах», — сказал он.
Мирошник уточнил, что 72% от общего числа пострадавших — 237 человек — получили увечья или погибли из-за атак украинских ударных дронов.
По словам Мирошника, противник при помощи БПЛА дистанционно минировал территории субъектов РФ. «В Брянской области в селе Нижнее Стародубского муниципального округа в результате детонации взрывного устройства на территории производственного предприятия трое работников получили ранения, в Белгородской области в селе Плоское погиб мужчина», — сообщил он.
Украинские войска атаковали медучреждения и медицинский транспорт. «В Херсонской области в Каховском муниципальном округе украинский FPV-дрон целенаправленно атаковал автомобиль скорой помощи, в результате чего погибла женщина-фельдшер, находившаяся в кабине автомобиля, и был тяжело ранен водитель. В Запорожской области в результате атаки дрона повреждено здание отделения флюорографии Васильевской центральной районной больницы», — рассказал Мирошник.
По словам собеседника агентства, противник за неделю выпустил по российским регионам более 5,1 тыс. различных боеприпасов.