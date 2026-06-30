Мирошник: за неделю от ударов ВСУ погибли 42 жителя РФ

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 327 мирных жителей: ранены 285 человек, в том числе 9 несовершеннолетних, погибли 42 человека, в том числе 2 несовершеннолетних. Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской, Воронежской областях, ДНР, Запорожском и Херсонском регионах», — сказал он.