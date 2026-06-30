Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Карта: дроны «Севера» уничтожили более 85 БПЛА ВСУ

Военнослужащий также заявил, что современное оборудование позволяет засечь воздушную угрозу еще на подлете к государственной границе.

БЕЛГОРОД, 30 июня. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем (БПС) 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» ликвидировали более 85 БПЛА ВСУ в Харьковской области с начала июня. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса с позывным Карта.

«Операторы FPV и “Молнии” ПВО 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили более 85 ударных и разведывательных беспилотников в Харьковской области с начала июня. Современное оборудование позволяет засечь воздушную угрозу еще на подлете к государственной границе», — рассказал собеседник агентства.

Карта добавил, что благодаря постоянному контролю военнослужащих «Севера» под защитой находятся военные и гражданские объекты инфраструктуры.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше