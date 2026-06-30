Боец Карта: дроны «Севера» уничтожили более 85 БПЛА ВСУ

БЕЛГОРОД, 30 июня. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем (БПС) 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» ликвидировали более 85 БПЛА ВСУ в Харьковской области с начала июня. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса с позывным Карта.
«Операторы FPV и “Молнии” ПВО 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили более 85 ударных и разведывательных беспилотников в Харьковской области с начала июня. Современное оборудование позволяет засечь воздушную угрозу еще на подлете к государственной границе», — рассказал собеседник агентства.
Карта добавил, что благодаря постоянному контролю военнослужащих «Севера» под защитой находятся военные и гражданские объекты инфраструктуры.