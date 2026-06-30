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Слюсарь сообщил об уничтожении более 60 дронов над Ростовской областью

Более 60 украинских беспилотников уничтожено минувшей ночью в ходе отражения массированной воздушной атаки на Ростовскую область.

Более 60 украинских беспилотников уничтожено минувшей ночью в ходе отражения массированной воздушной атаки на Ростовскую область.

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Как следует из публикации, вражеские дроны атаковали города Гуково и Таганрог, а также пять муниципальных районов. Удары пришлись по Тарасовскому, Верхнедонскому, Миллеровскому, Чертковскому и Шолоховскому районам.

По словам губернатора, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Ситуация находится под контролем.

Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО сбили над регионами страны 75 украинских беспилотников.

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