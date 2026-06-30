Слюсарь сообщил об уничтожении более 60 дронов над Ростовской областью

Более 60 украинских беспилотников уничтожено минувшей ночью в ходе отражения массированной воздушной атаки на Ростовскую область.
Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Как следует из публикации, вражеские дроны атаковали города Гуково и Таганрог, а также пять муниципальных районов. Удары пришлись по Тарасовскому, Верхнедонскому, Миллеровскому, Чертковскому и Шолоховскому районам.
По словам губернатора, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Ситуация находится под контролем.
Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО сбили над регионами страны 75 украинских беспилотников.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше