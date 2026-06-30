Верховный суд США расширил полномочия президента по увольнению чиновников

«Хотя Сенат решает, утверждать ли тех, с кем президент предпочел бы работать, ни Конгресс, ни суды не могут обременять его теми, с кем он не может работать», — указано в заключении. В решении также уточняется, что расширенные полномочия президента помогают повысить уровень подотчетности ему чиновников.