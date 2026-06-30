Глава Минюста Республики Сербской: выборы в БиГ напоминают лотерею

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Новая избирательная система Боснии и Герцеговины вызывает недоверие, а выборы все больше напоминают лотерею, где люди будут выбирать номера, а не кандидатов. Об этом в интервью ТАСС заявил министр юстиции Республики Сербской Горан Селак на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
«Если судить по заявлениям Центральной избирательной комиссии, все больше будет напоминать лотерею, чем процедуру выборов. Избиратели, согласно этим заявлениям, будут выбирать номера, а не людей. Поэтому оправданно ставить вопрос о доверии к навязываемой системе», — сказал Селак.
По его словам, «никто в данный момент не знает, как будут выглядеть эти выборы, и меньше всего те, кто пустился в авантюру с целью установить в БиГ такой порядок, которого нет ни в одном европейском государстве, никто еще не знает окончательных правил».
Центральная избирательная комиссия БиГ приняла решение провести всеобщие выборы в стране 4 октября. Правом голоса обладают более 3,4 млн граждан страны. Они изберут новый состав Президиума Боснии и Герцеговины, депутатов Парламентской ассамблеи (общенационального парламента), парламентов двух энтитетов — Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины, президента РС и членов законодательных собраний кантонов Федерации БиГ.
Государственное устройство БиГ является одним из самых сложных в мире и строится по этноконфессиональному принципу. Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух энтитетов: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и Республики Сербской (около 49%), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).
Полный текст интервью будет опубликован в 10:15 мск.