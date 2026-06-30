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«Нет способа выжить»: Украина хочет развязать войну против РФ, натравив Европу

Полянский: Европа может вступить в конфликт с Россией до 2030 года.

Источник: Комсомольская правда

Европа может вступить в конфликт с Москвой до 2030 года. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет», — сказал он для РИА Новости.

По мнению дипломата, проблема состоит не только в активной милитаризации Европы и ее целенаправленной подготовке к войне. Полянский отметил, что в качестве оправдания используется нарратив о якобы «агрессии России» и приписываемые ей планы.

Ранее военкор KP.RU Александр Коц перечислил три сценария, по которым Европа начнет войну с Россией. В этот список входят три российские территории: Калининградская область, которую хотят «задушить»; Балтика и, соответственно, российские суда; а также Север.

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что нынешняя международная ситуация таит в себе риск прямого столкновения между НАТО и РФ, которое может быстро перерасти в ядерный обмен ударами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что оборонная идентичность Европы, формируемая независимо от США, будет строиться на враждебном отношении к России.

Как сообщил глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус, ФРГ увеличит численность армии до 460 тыс. солдат для противодействия России и поддержки союзников. Он назвал РФ главной угрозой для безопасности Германии и всей Европы.

По словам президента России Владимира Путина, Москва никогда не отказывалась от диалога с Брюсселем, однако полноценных переговоров не происходит из-за действий Евросоюза. При этом российский глава призвал каждого, кто ждет якобы «нападения» России на НАТО, задать себе один вопрос — «Зачем?».

При этом большинство стран Евросоюза, по данным Politico, высказались за переговоры с Россией по украинскому конфликту. Против выступили Франция и Германия, считающие, что сейчас неподходящее время. Их позицию разделили Дания, Нидерланды и Эстония.

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