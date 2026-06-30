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В сети набирают популярность услуги нытинга и делегирования звонков

На рынке услуг зафиксирован рост спроса на нестандартные предложения, среди которых особое место заняли так называемый нытинг и делегирование телефонных разговоров.

На рынке услуг зафиксирован рост спроса на нестандартные предложения, среди которых особое место заняли так называемый нытинг и делегирование телефонных разговоров.

Об этом РИА Новости сообщили в компании «Авито Услуги».

По данным компании, нытинг представляет собой формат, при котором исполнитель готов выслушать жалобы клиента на любые темы без советов и мотивации. Схожий тренд — услуга оправдания, когда заказчику доказывают его правоту в любой ситуации.

Кроме того, всё чаще люди прибегают к помощи посторонних для телефонных коммуникаций. Исполнители сами звонят в нужные инстанции, уточняют информацию и передают результат клиенту.

«Многие люди испытывают дискомфорт перед телефонными разговорами… На этом фоне появились исполнители, которые готовы взять коммуникацию на себя», — говорится в публикации.

Также востребованной остаётся услуга «Занять очередь». Популярность набирают и персональные подборки необычных фактов на заданную тему.

В компании отмечают, что за подобными предложениями стоят вполне понятные потребности: нехватка времени, желание делегировать неприятную задачу или просто стремление получить необычный опыт.