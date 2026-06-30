Первый вице-премьер посетил производственные и социальные объекты «Казахмыса»

О реализуемых компанией инвестиционных инициативах рассказал председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі.
На Жезказганском медеплавильном заводе были представлены проекты капитального ремонта, модернизации оборудования и экологического обновления производства. Особое внимание было уделено реализации стратегических инвестиционных проектов, включая строительство нового сернокислотного цеха и газопоршневой электростанции. Их реализация позволит повысить экологическую эффективность производства, укрепить энергетическую устойчивость предприятия и обеспечить его дальнейшее технологическое развитие.
В ходе посещения Жезказганской обогатительной фабрики первый заместитель премьер-министра ознакомился с производственным процессом, реализуемыми программами модернизации и мероприятиями по повышению эффективности переработки минерального сырья.
Фото: «Казахмыс».
Отдельным пунктом программы стал проект второго этапа строительства набережной вдоль Кенгирского водохранилища. Проект реализуется Группой «Казахмыс» совместно с акиматом области Ұлытау. Стоимость строительства составляет около 3,4 млрд тенге, завершение работ запланировано на четвертый квартал 2026 года.
Руслан Өскенәлі отметил, что модернизация производственных мощностей, повышение экологической эффективности предприятий и развитие социальной инфраструктуры являются взаимосвязанными направлениями долгосрочной стратегии компании.
Группа «Казахмыс» остается одним из крупнейших инвесторов в развитие области Ұлытау. В 2026 году компания реализует в регионе социальные инфраструктурные проекты общей стоимостью свыше 30 млрд тенге. В их числе — реконструкция областного театра имени Серке Кожамкулова, благоустройство парка «Жастар», строительство набережной Кенгирского водохранилища, создание Университета Ұлытау, строительство студенческого общежития, развитие объектов здравоохранения, спорта и городской инфраструктуры. Реализация этих проектов направлена на повышение качества жизни жителей региона и является частью долгосрочной социальной политики компании.
Фото: «Казахмыс».