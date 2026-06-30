Первый вице-премьер посетил производственные и социальные объекты «Казахмыса»

Группа «Казахмыс» остается одним из крупнейших инвесторов в развитие области Ұлытау. В 2026 году компания реализует в регионе социальные инфраструктурные проекты общей стоимостью свыше 30 млрд тенге. В их числе — реконструкция областного театра имени Серке Кожамкулова, благоустройство парка «Жастар», строительство набережной Кенгирского водохранилища, создание Университета Ұлытау, строительство студенческого общежития, развитие объектов здравоохранения, спорта и городской инфраструктуры. Реализация этих проектов направлена на повышение качества жизни жителей региона и является частью долгосрочной социальной политики компании.