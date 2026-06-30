Кандидат в президенты Франции Меланшон считает, что стране надо выйти из НАТО

3 мая Меланшон в эфире телеканала TF1 заявил о своем выдвижении на выборы президента Франции в 2027 году. На последних президентских выборах Меланшон в первом туре набрал 22% голосов и стал третьим, уступив Ле Пен и действующему главе государства Эмманюэлю Макрону, из-а чего не прошел во второй тур.