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Кандидат в президенты Франции Меланшон считает, что стране надо выйти из НАТО

Основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» также призвал республику начать диалог с Россией.

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что стране необходимо выйти из НАТО и начать диалог с Россией. Об этом сообщила газета Le Figaro.

«Не может быть и речи о том, чтобы оставаться членом НАТО или вступать в какие-либо новые военные коалиции, подобные тем, что консолидируются Австралией, Новой Зеландией и Великобританией для решения проблем азиатско-тихоокеанского региона», — заявил Меланшон.

Также он высказался о необходимости вступить в переговоры с Россией, которые позволили бы иметь взаимные гарантии относительно дальнейшего развития событий после окончания конфликта на Украине.

3 мая Меланшон в эфире телеканала TF1 заявил о своем выдвижении на выборы президента Франции в 2027 году. На последних президентских выборах Меланшон в первом туре набрал 22% голосов и стал третьим, уступив Ле Пен и действующему главе государства Эмманюэлю Макрону, из-а чего не прошел во второй тур.

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