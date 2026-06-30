Пезешкиан: Иран готов соблюдать соглашение при взаимности со стороны США

«Взаимопонимание — это двунаправленный процесс. Если американская сторона будет придерживаться соглашения, мы тоже выполним свои обязательства», — написал Пезешкиан в соцсети X.
По его словам, подход Тегерана к угрозам «основан на рациональности и человеческом достоинстве при принятии решений».
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