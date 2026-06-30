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Британцы придумали, как заработать на просителях убежища и беженцах

Британское МВД предложило обязать беженцев выплачивать государству £10 000 за жильё и поддержку, которые они получали во время ожидания решения по своему делу.

Британское МВД предложило обязать беженцев выплачивать государству £10 000 за жильё и поддержку, которые они получали во время ожидания решения по своему делу. Эту схему сравнили со студенческими кредитами, — сообщает Independent.

План, представленный министром внутренних дел Шабаной Махмуд, предполагает, что выплаты будут производиться из зарплаты тех, кто уже устроился на работу. Деньги будут взимать только с тех, у кого достаточный доход, однако детали механизма пока не уточняются.

Критики назвали инициативу «дополнительным налогом на беженцев». По их мнению, она создаст неоправданные преграды для интеграции и нанесет вред самым уязвимым мигрантам, включая переживших пытки и сексуальное насилие.

В 2023 году содержание одного беженца обходилось государству в среднем в £41 000 в год. При этом в Великобритании мигранты не могут работать, пока их заявление рассматривается. Лишь после года ожидания им разрешено подавать прошение о разрешении на трудоустройство.

Британия запускает новую схему для беженцев.

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