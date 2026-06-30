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Россия названа главной угрозой для Европы в плане по обороне Нидерландов

Россия названа «величайшей и самой прямой угрозой миру и стабильности в Европе» в плане по обороне Нидерландов. Согласно Белой книге, страна резко увеличит инвестиции в беспилотные военные системы.

Россия названа «величайшей и самой прямой угрозой миру и стабильности в Европе» в плане по обороне Нидерландов. Согласно Белой книге, страна резко увеличит инвестиции в беспилотные военные системы.

Как сообщает Bloomberg, в документе распределяется увеличившийся оборонный бюджет страны (€27 млрд, на €3,4 млрд больше, чем в 2025 году). В течение пяти лет нидерландские вооруженные силы будут осуществлять более половины «оперативных действий» с помощью БПЛА, указано в документе.

Нидерландское Минобороны также планирует создать лабораторию по разработке систем БПЛА и укрепит интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны.

Кроме того, в Белой книге также описаны планы по увеличению численности военнослужащих до 100 тыс. человек к 2030 году. Достичь показателя планируется за счет расширения призыва, а также улучшения показателей удержания кадров и модернизации подготовки.

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