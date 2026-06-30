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Меркурис: Путин был абсолютно прав, говоря о близкой победе в СВО

Заявление президента России Владимира Путина о том, что российские силы близки к победе в специальной военной операции, полностью соответствует действительности, выразил мнение британский военный аналитик Александр Меркурис.

Заявление президента России Владимира Путина о том, что российские силы близки к победе в специальной военной операции, полностью соответствует действительности, выразил мнение британский военный аналитик Александр Меркурис.

Об этом Меркурис заявил в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Украина находится в шаге от полного поражения и вскоре потеряет способность к организованному сопротивлению.

«Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в войне, чем многие вообще осознают», — сказал он.

Эксперт также раскритиковал позицию западных лидеров. Он убеждён, что их заявления о необходимости продолжать давление на Москву приведут к обратному эффекту и обернутся крупнейшим провалом Запада.

Ранее Путин отметил, что врагам не удаётся победить Россию на поле боя. Он также заявил, что Украина перешла к террору и вербует отщепенцев внутри России.