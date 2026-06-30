Заявление президента России Владимира Путина о том, что российские силы близки к победе в специальной военной операции, полностью соответствует действительности, выразил мнение британский военный аналитик Александр Меркурис.
Об этом Меркурис заявил в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, Украина находится в шаге от полного поражения и вскоре потеряет способность к организованному сопротивлению.
«Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в войне, чем многие вообще осознают», — сказал он.
Эксперт также раскритиковал позицию западных лидеров. Он убеждён, что их заявления о необходимости продолжать давление на Москву приведут к обратному эффекту и обернутся крупнейшим провалом Запада.
Ранее Путин отметил, что врагам не удаётся победить Россию на поле боя. Он также заявил, что Украина перешла к террору и вербует отщепенцев внутри России.