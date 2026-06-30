Минобороны: За ночь над регионами России сбили 419 беспилотников ВСУ

Накануне за шесть часов, с 14:00 до 20:00 по московскому времени, российские средства противовоздушной обороны уничтожили 75 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщило Минобороны РФ, дроны были сбиты над несколькими регионами страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей.