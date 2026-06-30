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Минобороны: За ночь над регионами России сбили 419 беспилотников ВСУ

ПВО России уничтожила 419 дронов над 19 регионами России.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 419 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты над территориями 19 регионами и областями России, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Московский регион, Краснодарский край и Республику Крым. Перехват осуществлялся с 20:00 29 июня до 07:00 30 июня.

Накануне за шесть часов, с 14:00 до 20:00 по московскому времени, российские средства противовоздушной обороны уничтожили 75 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщило Минобороны РФ, дроны были сбиты над несколькими регионами страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Также в ночь на понедельник, 29 июня, российские силы ПВО сбили 209 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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