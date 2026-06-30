Решение Владимира Зеленского создать «пантеон героев» Украины приведёт к негативным последствиям в первую очередь для самого Киева и осложнит его путь в Евросоюз, заявил экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий.
Об этом политик написал в социальных сетях.
Моравецкий отметил, что последствия такой исторической политики в первую очередь затронут саму Украину. По его словам, страна строит национальную идентичность на замалчивании преступлений, а не на правде.
Он также отметил, что прославление сил, ответственных за массовые убийства мирных жителей, станет препятствием для вступления Киева в ЕС.
«Трудно представить полную европейскую интеграцию для страны, которая официально почитает силы, ответственные за массовые убийства мирных жителей», — подчеркнул политик.
Кроме того, по его мнению, подобные действия киевского режима вызывают обратный эффект: чем больше пытаются возвысить УПА*, тем чаще в мире вспоминают о её преступлениях.
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, связав своё решение с героизацией деятелей УПА. Зеленский вернул орден по почте.
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, в свою очередь, заявил, что Киев должен вернуть военную технику вместо орденов.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).