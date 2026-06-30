Стартап в Японии планирует первую в стране пересадку органов свиньи человеку

Стартап базируется в Кавасаки. Сейчас ученые проверяют безопасность и эффективность методов пересадки, чтобы получить одобрение правительства на проведение ксенотрансплантаций. Свиней к пересадке органов готовит американская компания eGenesis. Они подверглись генетическим модификациям в 69 участках своей ДНК, чтобы снизить вероятность отторжения органов у людей-реципиентов. Компания уже начала клинические испытания по пересадке почек от этих свиней пациентам, уточняет издание.