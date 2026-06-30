Углубление сотрудничества между Казахстаном и Грузией обсудили главы правительств

АСТАНА, 30 июн — Sputnik. Премьер-министры Казахстана Олжас Бектенов и Грузии Ираклий Кобахидзе обсудили реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей, сообщили в правительстве.
Главы Кабминов обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического, энергетического сотрудничества, а также взаимодействия в области цифровизации.
«Казахстан рассматривает Грузию как надежного друга и важного стратегического партнера на Южном Кавказе и в Черноморском регионе. Правительство Казахстана готово к дальнейшему углублению диалога и практического сотрудничества с правительством Грузии», — подчеркнул Олжас Бектенов.
Ираклий Кобахидзе также отметил, что Казахстан является для Грузии ключевым партнером, подчеркнув наличие потенциала для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.
«Наши страны исторически связывают дружественные отношения, являющиеся прочной основой для укрепления политических и экономических связей. Казахстан является очень важным партнером для Грузии, и наши отношения имеют для нас особое значение. Мы рады, что между нашими странами установлено стратегическое партнерство», — сказал Ираклий Кобахидзе.
Особый акцент на встрече сделали на проектах в сфере искусственного интеллекта.
Обе стороны подтвердили готовность к укреплению стратегического партнерства и расширению практического взаимодействия по всем перспективным направлениям.