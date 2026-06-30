Углубление сотрудничества между Казахстаном и Грузией обсудили главы правительств

«Наши страны исторически связывают дружественные отношения, являющиеся прочной основой для укрепления политических и экономических связей. Казахстан является очень важным партнером для Грузии, и наши отношения имеют для нас особое значение. Мы рады, что между нашими странами установлено стратегическое партнерство», — сказал Ираклий Кобахидзе.