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В России хотят ввести требования к чернилам для тату: что предлагают

В Госдуме готовят закон о требованиях к чернилам для татуировок.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме готовят к внесению законопроект, который установит требования к чернилам для татуировок. Документ, как рассказал РИА Новости первый зампред думского комитета по охране здоровья, врач Бадма Башанкаев, проходит согласование с профильными ведомствами.

По словам парламентария, цель инициативы — безопасность граждан и наведение порядка на рынке тату-услуг. Сегодня в составе чернил нередко встречаются соли кадмия, фенолы, канцерогены и соединения олова. Башанкаев подчеркнул, что, зная об этом составе, ни один здравомыслящий человек добровольно не согласился бы вводить такие вещества под кожу. Законопроект поддержали все думские фракции, а главное правовое управление президента уже одобрило его концептуально.

Как писал KP.RU, ранее в Госдуме предложили ввести обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью между физическими лицами. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов уточнил, что нововведение позволит усилить защиту прав собственников жилья, снизить риски мошенничества и уменьшить количество судебных споров, связанных с недвижимостью.

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