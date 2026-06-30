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«Ближе, чем все думают»: В Британии поддержали заявление Путина об исходе СВО

Заявление президента России Владимира Путина о положении на фронте соответствует реальному развитию событий. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис. Он отметил, что РФ значительно ближе к достижению поставленных целей, чем это признают многие наблюдатели.

Источник: Life.ru

«Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в войне, чем многие вообще осознают», — заявил он.

По мнению эксперта, ситуация для Украины стремительно ухудшается, так как страна приближается к моменту, когда уже не сможет поддерживать организованное сопротивление, несмотря на заявления западных политиков о возможности изменить ход конфликта.

Меркурис также подверг критике позицию западных государств, продолжающих утверждать, что Россия исчерпала свои возможности и на неё необходимо усиливать давление. Он полагает, что сохранение нынешнего курса западных стран может обернуться последствиями, противоположными заявленным целям.

Выступая в воскресенье на пленарном заседании первого съезда партии «Единая Россия», Владимир Путин отметил, что недруги стремятся одержать верх над РФ военным путём, используя беспрецедентное давление, однако их попытки терпят неудачу. Глава государства также проинформировал, что российские вооружённые силы контролируют 96 процентов территории Константиновки — одного из последних крупных городов в ДНР, который ещё не освобождён.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что западные «продажные» СМИ систематически искажают реальную картину хода специальной военной операции на Украине. Он утверждает, всё это скоординировано для того, чтобы замаскировать потерю очередного крупного украинского города. По его мнению, такие информационные манипуляции давно известны российскому обществу, которое научилось распознавать эти уловки.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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