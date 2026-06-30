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Лукашенко сказал, от чего зависит повышение уровня жизни белорусов

Лукашенко обратился к Минэкономики Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов Министерства экономики с 105-летием со дня образования экономических органов республики, профессиональным праздником — Днем экономиста, а также сказал, от чего зависит повышение уровня жизни белорусов. Об этом информирует пресс-служба президента.

Как подчеркнул глава государства, первые страницы истории ведомства связаны с Госпланом БССР. Это уникальная структура, которая выстраивала по крупицам хозяйственную деятельность молодой советской республики и заложила прочный фундамент для устойчивого социально-экономического развития современной Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, роль экономического блока является одной из ключевых в сохранении национальной безопасности, а также в обеспечении конкурентоспособной и высокотехнологичной экономики.

Президент заявил: именно от профессионализма сотрудников Министерства экономики зависят качественное преобразование облика Беларуси, повышение уровня жизни белорусов. Лукашенко убежден, что ведомство и далее сможет решать масштабные задачи каждого пятилетия, а также формировать грамотную стратегию на будущее.

Тем временем Главстат сказал, кто зарабатывает в Минске в среднем 6 828 рублей, а кто только 2 516.

Кстати, Белстат раскрыл среднюю зарплату в Беларуси.

А еще «Белоруснефть» сказала, что происходит с бензином в Беларуси и есть ли ажиотаж.

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