Лукашенко сказал, от чего зависит повышение уровня жизни белорусов

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов Министерства экономики с 105-летием со дня образования экономических органов республики, профессиональным праздником — Днем экономиста, а также сказал, от чего зависит повышение уровня жизни белорусов. Об этом информирует пресс-служба президента.
Как подчеркнул глава государства, первые страницы истории ведомства связаны с Госпланом БССР. Это уникальная структура, которая выстраивала по крупицам хозяйственную деятельность молодой советской республики и заложила прочный фундамент для устойчивого социально-экономического развития современной Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, роль экономического блока является одной из ключевых в сохранении национальной безопасности, а также в обеспечении конкурентоспособной и высокотехнологичной экономики.
Президент заявил: именно от профессионализма сотрудников Министерства экономики зависят качественное преобразование облика Беларуси, повышение уровня жизни белорусов. Лукашенко убежден, что ведомство и далее сможет решать масштабные задачи каждого пятилетия, а также формировать грамотную стратегию на будущее.
Тем временем Главстат сказал, кто зарабатывает в Минске в среднем 6 828 рублей, а кто только 2 516.
Кстати, Белстат раскрыл среднюю зарплату в Беларуси.
А еще «Белоруснефть» сказала, что происходит с бензином в Беларуси и есть ли ажиотаж.