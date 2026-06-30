Лукашенко сказал, от чего зависит повышение уровня жизни белорусов

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов Министерства экономики с 105-летием со дня образования экономических органов республики, профессиональным праздником — Днем экономиста, а также сказал, от чего зависит повышение уровня жизни белорусов. Об этом информирует пресс-служба президента.