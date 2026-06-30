Беларусь выступила с заявлением в Совбезе ООН из-за атаки БПЛА ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

По его словам, уже сейчас можно с уверенностью заявлять, что удар по белорусскому автобусу не стал следствием случайных или же неизбирательных действий, которые повлекли за собой сопутствующий ущерб. Эта атака, подчеркнул Валентин Рыбаков, была контролируемой и управляемой.