Беларусь выступила с заявлением в Совбезе ООН из-за атаки БПЛА ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

Как напомнил Рыбаков, гражданский автобус, перевозивший на отдых 44 гражданина Беларуси, в том числе детей, был атакован ударным дроном. В результате случившегося один человек погиб, шесть детей получили травмы.
— Это преднамеренный акт насилия и агрессии, направленный против гражданского населения. Против детей, которые ехали отдыхать и заниматься спортом, — заявил постпред Беларуси в ООН.
По его словам, уже сейчас можно с уверенностью заявлять, что удар по белорусскому автобусу не стал следствием случайных или же неизбирательных действий, которые повлекли за собой сопутствующий ущерб. Эта атака, подчеркнул Валентин Рыбаков, была контролируемой и управляемой.
Постпред Беларуси уточнил: украинская сторона сразу же заявила о непричастности к атаке на автобус:
— Сегодня у нас есть доказательства, чтобы ответственно заявить: атака на белорусский автобус была совершена ударным беспилотным летательным аппаратом украинского производства. Этот БПЛА принадлежит к типу Darts, оснащен поражающими элементами. Он имеет боевую часть с массой взрывчатого вещества около 1200 г в тротиловом эквиваленте.
Подобные беспилотники являются разработкой украинской группы инженеров, используют технологию управления FPV. При осмотре места случившегося, добавил Рыбаков, изъяли объекты с маркировками на украинском языке. В их числе — блок управления детонатором, который был произведен на заводе в городе Шостка Сумской области.
Постоянный представитель в ООН заявил, что Беларусь не участвует в конфликте, решительно осуждает случившееся, призывает международное сообщество осудить данную атаку на автобус с детьми.
— Мы призываем Совет безопасности ООН дать всеобъемлющую, исчерпывающую оценку этому преступлению, — подчеркнул дипломат.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Также глава государства обратился к родителям после атаки БПЛА.
Тем временем СК России установил исполнителей и причастных к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.
Кроме того, Минспорта сделало заявление по выезду детей за границу на оздоровление.