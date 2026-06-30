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Беларусь выступила с заявлением в Совбезе ООН из-за атаки БПЛА ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

Беларусь сделала заявление в Совбезе ООН из-за атаки БПЛА на автобус с детьми.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель Беларуси в Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков сделал заявление в Совете безопасности ООН из-за атаки БПЛА ВСУ на автобус с детьми в Брянской области 17 июня 2026 года. Подробности приводит БелТА.

Как напомнил Рыбаков, гражданский автобус, перевозивший на отдых 44 гражданина Беларуси, в том числе детей, был атакован ударным дроном. В результате случившегося один человек погиб, шесть детей получили травмы.

— Это преднамеренный акт насилия и агрессии, направленный против гражданского населения. Против детей, которые ехали отдыхать и заниматься спортом, — заявил постпред Беларуси в ООН.

По его словам, уже сейчас можно с уверенностью заявлять, что удар по белорусскому автобусу не стал следствием случайных или же неизбирательных действий, которые повлекли за собой сопутствующий ущерб. Эта атака, подчеркнул Валентин Рыбаков, была контролируемой и управляемой.

Постпред Беларуси уточнил: украинская сторона сразу же заявила о непричастности к атаке на автобус:

— Сегодня у нас есть доказательства, чтобы ответственно заявить: атака на белорусский автобус была совершена ударным беспилотным летательным аппаратом украинского производства. Этот БПЛА принадлежит к типу Darts, оснащен поражающими элементами. Он имеет боевую часть с массой взрывчатого вещества около 1200 г в тротиловом эквиваленте.

Подобные беспилотники являются разработкой украинской группы инженеров, используют технологию управления FPV. При осмотре места случившегося, добавил Рыбаков, изъяли объекты с маркировками на украинском языке. В их числе — блок управления детонатором, который был произведен на заводе в городе Шостка Сумской области.

Постоянный представитель в ООН заявил, что Беларусь не участвует в конфликте, решительно осуждает случившееся, призывает международное сообщество осудить данную атаку на автобус с детьми.

— Мы призываем Совет безопасности ООН дать всеобъемлющую, исчерпывающую оценку этому преступлению, — подчеркнул дипломат.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Также глава государства обратился к родителям после атаки БПЛА.

Тем временем СК России установил исполнителей и причастных к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

Кроме того, Минспорта сделало заявление по выезду детей за границу на оздоровление.

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