МИД РФ: Москва рассчитывает на безопасность судоходства в Ормузском проливе

«Мы, естественно, рассчитываем на то, что меморандум, подписанный США и Ираном, будет выполняться по всем позициям, включая свободу судоходства в Ормузском проливе. И надеемся, что все-таки конфликтующие стороны предпримут исчерпывающие шаги к тому, чтобы обеспечить стабильность и безопасность как судоходства, так и вообще ситуации в данном регионе», — сказал господин Борисенко в разговоре с «РИА Новости».