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За ночь силы ПВО сбили 419 украинских БПЛА над Россией

Российские военные минувшей ночью уничтожили 419 беспилотников ВСУ. Об этом во вторник утром сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные минувшей ночью уничтожили 419 беспилотников ВСУ. Об этом во вторник утром сообщили в Минобороны РФ.

В ежедневной сводке говорится, что БПЛА перехватили и нейтрализовали в период с 20.00 29 июня до 7.00 30 июня.

Дежурные средства ПВО сбили 419 аппаратов над 19 регионами страны.

В частности, над Воронежской областью уничтожены 32 вражеских БПЛА. Местные жители не пострадали, проинформировал губернатор Александр Гусев. По его данным, в одном из районов обломки беспилотника повредили остекление частного дома и хозяйственные постройки, кровлю дома и два автомобиля.

Ростовская область этой ночью также подверглась массированной воздушной атаке со стороны ВСУ. Силы ПВО уничтожили более шести десятков БПЛА над городами Гуково, Таганрог и пятью районами. Пострадавших и разрушений нет, заявили власти.

На подлете к Москве с 3.53 до 5.40 военные сбили 50 БПЛА, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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