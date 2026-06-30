За ночь силы ПВО сбили 419 украинских БПЛА над Россией

Российские военные минувшей ночью уничтожили 419 беспилотников ВСУ. Об этом во вторник утром сообщили в Минобороны РФ.
В ежедневной сводке говорится, что БПЛА перехватили и нейтрализовали в период с 20.00 29 июня до 7.00 30 июня.
Дежурные средства ПВО сбили 419 аппаратов над 19 регионами страны.
В частности, над Воронежской областью уничтожены 32 вражеских БПЛА. Местные жители не пострадали, проинформировал губернатор Александр Гусев. По его данным, в одном из районов обломки беспилотника повредили остекление частного дома и хозяйственные постройки, кровлю дома и два автомобиля.
Ростовская область этой ночью также подверглась массированной воздушной атаке со стороны ВСУ. Силы ПВО уничтожили более шести десятков БПЛА над городами Гуково, Таганрог и пятью районами. Пострадавших и разрушений нет, заявили власти.
На подлете к Москве с 3.53 до 5.40 военные сбили 50 БПЛА, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.