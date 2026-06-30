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«Аким сейчас приедет!»: автора провокационного видео арестовали в Алматы

36-летний житель Алматы решил привлечь внимание аудитории, но переборщил со сценарием. Теперь творческий алматинец изолирован от общества на 15 суток, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Чтобы ролик был более цепляющим, мужчина в кадре заявил, что для проверки строительных работ в город приедет аким. При этом он демонстративно использовал нецензурную брань.

Видео быстро привлекло внимание не только пользователей, но и сотрудников полиции.

«Мужчина грубо нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к окружающим. За совершение мелкого хулиганства он привлечен к административной ответственности», — сообщила пресс-служба Департамента полиции Алматы.

Решением суда нарушитель арестован на 15 суток.

Стражи порядка еще раз рекомендуют гражданам не переходить границы дозволенного.

«Стремление к популярности в интернете не может служить оправданием противоправного поведения. Любые действия, нарушающие общественный порядок, получают правовую оценку, а желание собрать лайки и просмотры может обернуться вполне реальной ответственностью», — предупреждает пресс-служба Департамента полиции Алматы.

27 июня стало известно, что за угрозу распространить интимные видео был задержан казахстанец.