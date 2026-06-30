«Аким сейчас приедет!»: автора провокационного видео арестовали в Алматы

Чтобы ролик был более цепляющим, мужчина в кадре заявил, что для проверки строительных работ в город приедет аким. При этом он демонстративно использовал нецензурную брань.
Видео быстро привлекло внимание не только пользователей, но и сотрудников полиции.
«Мужчина грубо нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к окружающим. За совершение мелкого хулиганства он привлечен к административной ответственности», — сообщила пресс-служба Департамента полиции Алматы.
Решением суда нарушитель арестован на 15 суток.
Стражи порядка еще раз рекомендуют гражданам не переходить границы дозволенного.
«Стремление к популярности в интернете не может служить оправданием противоправного поведения. Любые действия, нарушающие общественный порядок, получают правовую оценку, а желание собрать лайки и просмотры может обернуться вполне реальной ответственностью», — предупреждает пресс-служба Департамента полиции Алматы.
27 июня стало известно, что за угрозу распространить интимные видео был задержан казахстанец.