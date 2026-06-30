35 человек пострадали при пожаре на трубопроводе в Индии

Компания Haldia Petrochemicals Limited подтвердила факт пожара и заявила, что инцидент мог произойти в районе точки врезки для хищения нафты недалеко от завода. «Нафта является высокоэффективным горючим и чрезвычайно легковоспламеняющимся углеводородом, и компания постоянно предупреждала местные общины об опасности любого несанкционированного доступа к нефтепродуктам», — указано в заявлении.