В Железногорске определены новые Почетные граждане

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня на внеочередной сессии Совета депутатов Железногорска единогласно поддержаны две кандидатуры.
Среди них бывший директор школы-интерната № 94 Людмила Замятина и композитор Геннадий Новиков, написавший гимн города.
Церемония награждения пройдет на торжественном собрании в День города. Также на сессии утверждена корректировка бюджета с увеличением на 40 млн рублей. Средства направят на уставной капитал вновь создаваемого предприятия МУП «Горводоканал», ремонт участка улицы Октябрьская, обустройство мест накопления отходов.