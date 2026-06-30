В Железногорске определены новые Почетные граждане

Церемония награждения пройдет на торжественном собрании в День города. Также на сессии утверждена корректировка бюджета с увеличением на 40 млн рублей. Средства направят на уставной капитал вновь создаваемого предприятия МУП «Горводоканал», ремонт участка улицы Октябрьская, обустройство мест накопления отходов.