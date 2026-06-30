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В Железногорске определены новые Почетные граждане

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня на внеочередной сессии Совета депутатов Железногорска единогласно поддержаны две кандидатуры.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня на внеочередной сессии Совета депутатов Железногорска единогласно поддержаны две кандидатуры.

Среди них бывший директор школы-интерната № 94 Людмила Замятина и композитор Геннадий Новиков, написавший гимн города.

Церемония награждения пройдет на торжественном собрании в День города. Также на сессии утверждена корректировка бюджета с увеличением на 40 млн рублей. Средства направят на уставной капитал вновь создаваемого предприятия МУП «Горводоканал», ремонт участка улицы Октябрьская, обустройство мест накопления отходов.