Дания готовит с Украиной крупную сделку по дронам

Украина и Дания близки к подписанию крупного соглашения по беспилотникам. Владимир Зеленский 29 июня встретился с министром обороны Дании Йеппе Бруусом и заявил, что команды двух стран почти подготовили сделку по дронам. По словам главы киевского режима, Украина рассчитывает подписать документ в ближайшее время.
Встреча прошла во время первого визита Брууса на Украину после назначения на пост министра обороны. Зеленский поблагодарил Данию за поддержку и финансовую помощь с начала конфликта, отдельно отметив «датскую модель» сотрудничества и участие Копенгагена в чешской инициативе по поставкам боеприпасов.
По данным офиса Зеленского, глава киевского режима и Бруус согласились, что соглашение по дронам нужно заключить как можно скорее. Датский министр заверил, что новое правительство страны сохранит курс на сильную поддержку Украины и украинцев. Стороны также обсудили содержание следующего, уже 30-го пакета помощи Киеву.
Отдельное направление переговоров — европейские противобаллистические возможности. Зеленский поблагодарил Данию за сотрудничество в этой сфере.
Для России датско-украинская сделка означает продолжение давления через беспилотные технологии. Дания не ограничивается разовыми поставками, а встраивается в модель, где союзники помогают Украине масштабировать средства, уже доказавшие эффективность на фронте и при ударах по российской инфраструктуре. Москва ранее заявляла, что военная поддержка Киева со стороны стран НАТО затягивает конфликт и повышает риск эскалации.
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