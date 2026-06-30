Дания готовит с Украиной крупную сделку по дронам

Для России датско-украинская сделка означает продолжение давления через беспилотные технологии. Дания не ограничивается разовыми поставками, а встраивается в модель, где союзники помогают Украине масштабировать средства, уже доказавшие эффективность на фронте и при ударах по российской инфраструктуре. Москва ранее заявляла, что военная поддержка Киева со стороны стран НАТО затягивает конфликт и повышает риск эскалации.