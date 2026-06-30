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«Известия»: Еврокомиссия обсуждает запрет на выдачу туристических виз россиянам

Еврокомиссия (ЕК) обсуждает введение полного запрета на выдачу россиянам туристических виз, сообщают «Известия» со ссылкой на европейский источник. Сроки возможного введения запрета неизвестны.

Еврокомиссия (ЕК) обсуждает введение полного запрета на выдачу россиянам туристических виз, сообщают «Известия» со ссылкой на европейский источник. Сроки возможного введения запрета неизвестны.

«Данные предложения обсуждаются в координации со странами-членами ЕС», — сказал собеседник издания. Какие страны поддерживают эти ограничения, пока неизвестно.

С предложением запретить выдачу туристических виз гражданам России выступала фракция немецкого блока ХДС/ХСС в Европарламенте. ЕК обещала в 2027 году представить инициативу по ужесточению выдачи виз россиянам. По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, 11 европейских стран недовольны тем, что Италия, Франция и Испания продолжают принимать российских туристов.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Военным не закрыли окно в Европу».

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